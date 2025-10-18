Илия Груев струва вече 8 млн. евро, изравни на върха за най-скъп българин Десподов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националът Илия Груев е увеличил значително трансферната си цена, става ясно от нейната актуализация в най-авторитетното издание относно този фактор - немският сайт transfermarkt.

Според него от вчера 25-годишният дефанзивен халф на елитния английския “Лийдс” вече струва 8 млн. евро, като допреди това срещу името му стоеше 5 млн.

Така Груев се изравнява на върха в подреждането за най-високо оценяван български футболист с капитана на държавния ни тим Кирил Десподов. Крилото на гръцкия ПАОК също струва 8 млн.

Скокът при Груев идва след спечелването от “Лийдс” на титлата в Чемпиъншип и съответно завръщането на йоркширци във Висшата лига, за което той даде своя принос. В отминалите 7 кръга от най-силното първенство в света Илия взе участие в 4 мача.

Това явно е довело до преобразуването на цената му във възходяща линия с близо 63 процента ръст. В края на август 2023-а Груев бе закупен от “Лийдс” срещу 6,5 млн. евро за германския “Вердер”. Тогава полузащитникът струваше 3 млн. евро. Бързо сумата скочи на 4 млн., а от 3 юли миналата година бе 5 млн.

В класицията за най-скъпите българи има още едно разместване. Филип Кръстев (“Оксфорд”, Анг) си върна третото място с 4 млн., тъй като цената на Петко Христов (“Специя”, Ит) падна на 3,5 млн.