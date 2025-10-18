ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макс Верстапен №1 в квалификацията за спринта в САЩ

Макс Верстапен №1 в квалификацията за спринта в САЩ

Макс Верстапен отново е на първа позиция за спринта в Гран при на САЩ. Снимка: Ройтерс

Макс Верстапен ще стартира от първа позиция в спринтовото състезание от уикенда за Гран при на САЩ от Формула 1.

Световният шампион изчака до последно, преди да направи най-бързата обиколка въм финалната част от квалификацията на пистата край Остин. 

Зад пилота на "Ред Бул" останаха борещите се за титлата съотборници в "Макларън" Ландо Норис и Оскар Пиастри. Четвърти със "Заубер" е германският ветеран Нико Хюлкенберг. 

Топ 10 допълват Джордж Ръсел ("Мерцедес"), Фернандо Алонсо ("Астън Мартин"), Карлос Сайнц ("Уилямс"), Луис Хамилтън ("Ферари"), Александър Албон ("Уилямс") и Шарл Льоклер ("Ферари"). 

Стартът е в събота от 20 ч българско време. 

