Овечкин вече има 898 гола в НХЛ

Александър Овечкин вкара 898-и гол в кариерата си, а Дилан Стром записа две попадения и две асистенции при победа на "Вашингтон Кепиталс" с 5:1 срещу "Минесота Уайлд" в мач от редовния сезон на НХЛ.

Овечкин, който подаде на Стром за първия гол на центъра, заби първата си шайба за сезона за 3:1 при изминали 79 секунди от последната третина. За Капс се разписаха още Алексей Протас и Том Уилсън, а отборът отстреля Уайлд с 45-14. Логан Томпасън направи 13 спасявания при четвъртата поредна победа на "Вашингтон".