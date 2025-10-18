България вече има 2 квоти за световното по карате

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Теодора Цанева донесе втората квота за България за световното първенство по карате, което ще се проведе през ноември в Кайро (Египет).

В квалификациите, проведени в Париж, състезателката в категория 50 кг в дисциплината "кумите" показа впечатляваща форма. Цанева записа три поредни победи в груповата фаза без да допусне нито една точка - 3:0 срещу Лили Косгроув (Великобритания), 1:0 срещу Ман Ваи Фон (Макао) и 6:0 срещу Редона Гаши (Косово).

В решаващия мач за квота българката се наложи над Хавра Ал Ажми от Обединените арабски емирства с 2:1 и така официално си осигури участие на Мондиала в Кайро.

Преди нея олимпийската шампионка от Игрите в Токио Ивет Горанова вече беше спечелила първата квота за страната, което означава, че България ще има силно представяне на предстоящия световен форум.

Останалите български състезатели също се представиха достойно, макар и да не успяха да преодолеят груповата фаза.

В категория 75 кг "кумите" Искрен Тодоров отстъпи пред представителите на Швейцария и Армения, а в дисциплината "ката" Велизара Костова и Ангел Ангел показаха добро ниво, но също отпаднаха в групите.