ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стилияна Николова със само едно ново съчетание, Ев...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/21527230 www.24chasa.bg

Калояна Налбантова си осигури медал от силен турнир в Прага

1152
Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон

Калояна Налбантова се класира за полуфиналите на единично жени и си осигури медал от международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в чешката столица Прага.

Четвъртата поставена в схемата българка се наложи на четвъртфиналите над представителката на домакините Петра Майкснерова в оспорван мач с 21:15, 22:20 за 39 минути на корта.

Възпитаничката на Стилиян Макарски водеше в резултата през по-голямата част на първия гейм, но след средата на втората част се игра равностойно. Чехкинята взе аванс от 20:18, но българката успя да направи серия от четири поредни точки и да затвори мача.

Така Налбантова записа трети пореден успех в надпреварата, а по-късно днес в спор за място на финала тя ще играе срещу победителката от двубоя между номер 1 в схемата Вън Юй Чжан (Канада) или Фредерике Йостергорд (Дания).

19-годишната националка има една титла в кариерата си от сериите "International Challenge" в Льовен (Белгия) от 13 септември.

Калояна Налбантова Снимка: БФБадминтон
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!