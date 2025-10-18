ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стилияна Николова със само едно ново съчетание, Ев...

Глушкова се отказа заради травма срещу рускиня на 1/2-финал в Ираклион

Денислава Глушкова Снимка: БФТенис

Тенисистката ни Денислава Глушкова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Поставената под №1 Глушкова се отказа срещу шестата в схемата Даря Лодикова (Русия) при резултат 2:6, 1:4 след 1:44 часа игра.

В началото на втория сет 21-годишната софиянка поиска медицинско прекъсване, след което остана няколко гейма на корта, но след края на петия реши, че не може да продължи срещата.

Преди тази среща българката записа три поредни успеха в надпреварата при само един загубен сет.

