Още в древността мъжете издължавали очите си с гри...

Гутева с наряд на световното за девойки в Мароко, Гидженов - в младежката ШЛ

Християна Гутева получи назначение още за първите мачове на световното за девойки до 17 години, което стартира в Мароко. В неделя тя ще ръководи мача Замбия - Парагвай от груповата фаза. Помагат и Хейни Хивонен (Финландия) и Емили Карни (Англия). Четвърти рефе е Йонла Алина Пешу (Румъния), а резервен асистент Ивона Пеич от Хърватия.

Във вторник пък Радослав Гидженов ще свири поредния си мач в младежката шампионска лига между ПСВ (Нидерландия) и "Наполи" (Ит). С него са Петър Митрев и Красимир Атанасов, а четвърти ще е Вутер Виерсма от Нидерландия.

На 1 ноември в Разград е двубоят от потока на местните шампиони между "Динамо" (Минск) и "Лудогорец". На него съдия ще е Микел Хедберг Редер от Дания, а ще му помагат Рене Рисум и Екад Деронич. Тодор Киров ще е четвърти арбитър.

