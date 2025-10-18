Везенков отново е №1 в Евролигата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силната игра на Александър Везенков при инфарктния обрата на гостуващия "Олимпиакос" срещу "Макаби" (Тел Авив) с 95:94 му донесе наградата "Най-полезен играч" (MVP) в 5-ия кръг в Евролигата.

Той завърши двубоя с 23 точки, 10 борби и 2 асистенции.

Везеков получава MVP наградата в Евролигата за втори път от началото на годината и е първият с повече от една през настоящия сезон. Българският национал има 16 приза и по този показател изравни на второто място легендата Нандо де Коло от АСВЕЛ. Двамата изостават само от Шейн Ларкин от "Анадолу Ефес Истанбул", който има 19.