Росица Денчева отпадна на 1/4-финал в Италия

Тенисистката ни Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева отстъпи с 2:6, 6:3, 2:6 от петата поставена и №361 в световната ранглиста за жени Кристина Диас Адровер (Испания). Двубоят продължи 2 часа и 32 минути.

18-годишната Денчева допусна два пробива в първия сет и го загуби с 2:6. Българката спечели четири поредни гейма от 1:2 до 5:2 във втората част, а след това я спечели с 6:3. Денчева загуби четири поредни гейма от 1:1 до 1:5 в третата решителна част, върна един пробив за 2:5, но в крайна сметка загуби с 2:6.

Росица Денчева ще играе през следващата седмица на друг турнир от същия ранг в Санта Маргерита ди Пула (Италия).