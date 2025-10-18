ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още в древността мъжете издължавали очите си с гри...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21527575 www.24chasa.bg

Росица Денчева отпадна на 1/4-финал в Италия

1220
Росица Денчева Снимка: БФТенис

Тенисистката ни Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева отстъпи с 2:6, 6:3, 2:6 от петата поставена и №361 в световната ранглиста за жени Кристина Диас Адровер (Испания). Двубоят продължи 2 часа и 32 минути.

18-годишната Денчева допусна два пробива в първия сет и го загуби с 2:6. Българката спечели четири поредни гейма от 1:2 до 5:2 във втората част, а след това я спечели с 6:3. Денчева загуби четири поредни гейма от 1:1 до 1:5 в третата решителна част, върна един пробив за 2:5, но в крайна сметка загуби с 2:6.

Росица Денчева ще играе през следващата седмица на друг турнир от същия ранг в Санта Маргерита ди Пула (Италия).

Росица Денчева Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!