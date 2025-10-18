Мони Николов с победен дебют в Русия (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разпределителят на националния отбор по волейбол Мони Николов дебютира победно в първенството на Русия.

18-годишният състезател бе титуляр за водения от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) при успеха като гост на "Кузбас" (Кемерово) с 3:0 (25:18, 25:15, 25:22) в първия кръг.

Николов осигури разнообразна игра за тима си, като направи и една от марковите си точки при изненадваща атака през центъра и забиване на топката. Националът направи и ас за 7:3 в третия гейм.

Мони записа общо 6 точки (1 ас, 2 блока)