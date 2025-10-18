ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Буруджиева: С изявите си Борисов фокусира всички п...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21527866 www.24chasa.bg

В Ямбол реновираха стадион за 2,1 млн. лева

1624
СНИМКА: ФЕЙСБУК ПРОФИЛ НА КМЕТА НА ЯМБОЛ - Валентин Ревански

Завърши ремонтът на спортния комплекс на градския стадион "Тунджа" в Ямбол. С нова тревна настилка е вече и футболният терен. Това съобщи в социалните мрежи кметът Валентин Ревански и публикува видео с новия облик на стадиона в профилите си във Фейсбук и ТикТок.

Обновяването на сградата на спортния комплекс започна преди седем месеца и е на стойност малко над 2,1 млн. лева, припомня БТА. Основната част от средствата са осигурени чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, а 205 000 лeва е финансирането от Община Ямбол.

"Сградата е с нов облик и е енергийно ефективна: поставена е нова топлоизолация, подменена е дограмата, изпълнена е нова фасада, внедрена е модерна климатична система и е монтирана фотоволтаична инсталация за собствено потребление", посочва кметът.

"Допълнително, в хода на ремонта, решихме да подменим тревната настилка на футболния терен (извън обхвата на проекта). Тревата вече се коси регулярно и скоро очакваме стадионът да бъде готов да приема домакинските мачове на "ФК Ямбол 1915", допълва Ревански.

Спортната общност в града очакваше ремонта повече от 50 години. Обновяването на базата цели да се подобрят тренировъчните условия в залите за баскетбол, волейбол, борба, бокс, лека атлетика, коментира при започването на ремонта заместник-кметът на Ямбол Енчо Керязов.

СНИМКА: ФЕЙСБУК ПРОФИЛ НА КМЕТА НА ЯМБОЛ - Валентин Ревански
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!