ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Буруджиева: С изявите си Борисов фокусира всички п...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21527879 www.24chasa.bg

Национал с нова победа в Адриатическата лига

1040
Борислав Младенов Снимка: FIBA

Националът Борислав Младенов и неговият австрийски отбор "Виена Баскет" постигнаха втора победа в Адриатическата лига по баскетбол за мъже, след като спечелиха домакинството си срещу сръбския "Мега Баскет" с 88:81 в среща от третия кръг в група В.

"Виена Баскет" заема второ място във временното класиране в групата с актив 2-1, колкото има и лидерът "Будучност".

Борислав Младенов допринесе за успеха с 6 точки и 4 борби за 13 минути на терена, а най-резултатен от съотборниците му беше словенецът Грегор Глас, който реализира 20 точки, 6 борби и 5 асистенции.

За тима на "Виена Баскет" предстои домакинство срещу състава на "Велс" на 20 октомври в среща от австрийския шампионат при мъжете.

Борислав Младенов Снимка: FIBA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!