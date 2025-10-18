Национал с нова победа в Адриатическата лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националът Борислав Младенов и неговият австрийски отбор "Виена Баскет" постигнаха втора победа в Адриатическата лига по баскетбол за мъже, след като спечелиха домакинството си срещу сръбския "Мега Баскет" с 88:81 в среща от третия кръг в група В.

"Виена Баскет" заема второ място във временното класиране в групата с актив 2-1, колкото има и лидерът "Будучност".

Борислав Младенов допринесе за успеха с 6 точки и 4 борби за 13 минути на терена, а най-резултатен от съотборниците му беше словенецът Грегор Глас, който реализира 20 точки, 6 борби и 5 асистенции.

За тима на "Виена Баскет" предстои домакинство срещу състава на "Велс" на 20 октомври в среща от австрийския шампионат при мъжете.