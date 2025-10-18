ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Янев: ЦСКА трябва да задържи нивото от мача с "Лудогорец"

Христо Янев говори на момчетата си при тренировка. Снимка: Startphoto.bg

Ако кажем, че сме играли добре с "Лудогорец", трябва да задържим това ниво и да постигнем победи, които да вдигнат самочувствието.

Това каза треньорът на ЦСКА Христо Янев. "Червените" потеглиха за Варна със самолет, а след това с автобус ще отидат до Добрич. Утре "армейците" гостуват на новака в елита "Добруджа".

"Направихме всичко възможно за краткото време, което имахме и с футболистите, с които разполагахме, да се потрудим достатъчно и да се подобрим. Всичко е наред, подготвяме се сериозно за мача. Подхождаме с уважение към "Добруджа" и се надявам да направим добър мач. Контузените, които са, останаха в София, за да се възстановят", заяви Янев.

