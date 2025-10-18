ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Буруджиева: С изявите си Борисов фокусира всички п...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21528025 www.24chasa.bg

Димитър Кузманов отпадна от чех на полуфинал в Херсонисос

996
Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Тенисистът ни Димитър Кузманов отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под №4 Кузманов загуби с 2:6, 6:2, 2:6 от Максим Мрва (Чехия). Двубоят продължи 2 часа и 15 минути.

32-годишният българин изостана с 1:4 в третия решаващ сет и това се оказа решаващо за изхода на срещата.

За доброто си представяне Мико заработи 14 точки за световната ранглиста, в която в момента заема 258-ата позиция. За Кузманов това беше първи полуфинал от турнир "Чалънджър" в Роаян (Франция) през юни, когато загуби на финала.

Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!