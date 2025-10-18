Димитър Кузманов отпадна от чех на полуфинал в Херсонисос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тенисистът ни Димитър Кузманов отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под №4 Кузманов загуби с 2:6, 6:2, 2:6 от Максим Мрва (Чехия). Двубоят продължи 2 часа и 15 минути.

32-годишният българин изостана с 1:4 в третия решаващ сет и това се оказа решаващо за изхода на срещата.

За доброто си представяне Мико заработи 14 точки за световната ранглиста, в която в момента заема 258-ата позиция. За Кузманов това беше първи полуфинал от турнир "Чалънджър" в Роаян (Франция) през юни, когато загуби на финала.