"Ботев" продължава без победа на "Колежа", изгониха младежкия капитан и нов национал

"Ботев" (Пд) продължава да няма победа през кампанията на своя стадион. "Жълто-черните" направиха 1:1 със "Славия".

Двубоят бе един от най-грубите от началото на сезона в България и приключи с 2 червени картона. Първо изгонен бе капитанът на младежкия национален отбор - Никола Илиев. Играчът на "Ботев" напусна принудително терена още след 20 мин. През втората част дебютиралият за мъжкия национален отбор срещу Испания преди дни - Мартин Георгиев, също видя червения картон.

Иначе пловдивчани откриха чрез Армстронг Око-Флекс в 43-ата мин. Емил Стоев пък изравни в 78-ата.

С точката "Ботев" събра 11 точки на 13-а позиция, докато „белите" са 12-и със същия актив.

