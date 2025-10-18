ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Движението при км 391 на път Симитли - Кресна се о...

Мбапе се излекува за първия мач на "Реал" след паузата

Мбапе се контузи по време на мач на Франция миналата седмица. СНИМКА: РОЙТЕРС

Килиан Мбапе вече е добре и попадна в групата на "Реал" (М) за мача с "Хетафе" утре вечер, обявиха от клуба. Капитанът на националния отбор на Франция напусна лагера на тима след световната квалификация срещу Азербайджан (3:0) заради травма на глезена.

"Мбапе? Глезенът му е добре, ще бъде в групата, следователно може да играе", каза треньорът на "Реал" Шаби Алонсо на пресконференцията си преди срещата.

"Всички играчи, които се върнаха от националните отбори, са добре, освен Дийн Хаусен, който не успя да тренира нито вчера, нито днес", каза още баският специалист.

