Играчите в Испания ще протестират на терена срещу мачовете в САЩ

Играчите от испанската Ла Лига ще организират символични протести в началото на повечето мачове този уикенд заради решението на ръководството на лигата да проведе мач в САЩ през декември, съобщиха Асоциацията на испанските футболисти, цитирани от агенция "Ройтерс".

Играчите на "Овиедо" и "Еспаньол:" стояха неподвижно през първите 15 секунди от сблъсъка си в Ла Лига в петък вечер по време на първия протест, настоявайки за по-голяма прозрачност и диалог от футболните власти.

Футболистите на "Барселона" и "Виляреал", чиито отбори трябва да се срещнат в Маями на 20 декември, бяха изключени от инициативата, "за да се избегне тълкуването на протестните действия като възможна мярка, срещу който и да е клуб", заявиха от синдиката на футболистите.

"С оглед на постоянните откази и нереалистичните предложения на Ла Лига, Асоциацията на испанските футболисти категорично отхвърля проект, който няма одобрението на основните действащи лица в нашия спорт", се казва в изявление на асоциацията, предава БТА.

Президентът на Испанската футболна федерация Рафаел Лусан защити в четвъртък решението за преместване на мача, наричайки го "награда за феновете".

От Асоциацията на испанските футболисти обаче заявиха, че искат ръководството на лигата да споделя информация, да се анализират "изключителните характеристики на проекта" и да отговори на нуждите и притесненията на играчите.