"Челси" уволни треньора на "Нотингам Форест"

"Форест" ще трябва да търси нов треньор. СНИМКА: РОЙТЕРС

"Нотингам Форест" уволни мениджъра Ангелос Постекоглу след само 40 дни и осем мача начело. Раздялата между специалиста и клуба идва минути след загубата 0:3 от "Челси".

Собственикът на Нотингам Евангелос Маринакис напусна мястото си по средата на двубоя на "Сити Граунд", а съобщението за бъдещето на Постекоглу беше потвърдено 19 минути след края на мача.

Иначе "сините" от Лондон решиха всичко през втората част. 

Джош Ачеампонг (49) и Педро Нето (52) дадоха аванс за тима на Енцо Марезка. Рийс Джеймс оформи крайния резултат в 84-тата минута 

С успеха "Челси" се изкачи на четвърто място в класирането с 14 точки, докато "Нотингам Форест" е 17-и само с 5.

"Форест" ще трябва да търси нов треньор. СНИМКА: РОЙТЕРС

