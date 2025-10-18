"Челси" уволни треньора на "Нотингам Форест"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Нотингам Форест" уволни мениджъра Ангелос Постекоглу след само 40 дни и осем мача начело. Раздялата между специалиста и клуба идва минути след загубата 0:3 от "Челси".

Собственикът на Нотингам Евангелос Маринакис напусна мястото си по средата на двубоя на "Сити Граунд", а съобщението за бъдещето на Постекоглу беше потвърдено 19 минути след края на мача.

Иначе "сините" от Лондон решиха всичко през втората част.

Джош Ачеампонг (49) и Педро Нето (52) дадоха аванс за тима на Енцо Марезка. Рийс Джеймс оформи крайния резултат в 84-тата минута

С успеха "Челси" се изкачи на четвърто място в класирането с 14 точки, докато "Нотингам Форест" е 17-и само с 5.