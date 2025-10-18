Криза в Разград! Закъсалият "Спартак" (Варна) спря "Лудогорец"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лудогорец" е в миникриза. 14-кратните шампиони на България не успяха да победят в Разград раздирания от финансови проблеми и висящ с лиценза "Спартак" (Варна). Двубоят завърши 1:1.

Така варненци за първи път в своята история не загуби от "Лудогорец". "Спартак" пък спря пореден силен отбор у нас през сезона, въпреки че в клуба има редица проблеми. По-рано през кампанията варненци измъкнаха равенство срещу ЦСКА, а бяха близо и точката срещу "Левски".

Иначе гостите откриха чрез Шанде през първото полувреме. През втората част Петър Станич изравни.

По този начин "Лудогорец" събра 23 точки. И изостава на 3 от лидера "Левски", като двама тима са с равни мачове.