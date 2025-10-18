Новак Джокович изравни още един рекорд на Федерер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новак Джокович се класира за Финалния турнир на АТP.

Сърбинът се класира за турнира за 18-ти път, изравнявайки рекорда на швейцареца Роджър Федерер. Рекордьорът по титли от "Големия Шлем" участва в надпреварата 16 пъти, преди да се оттегли от турнира през 2024-а поради контузия.

Федерер игра в 17 пъти в турнира, като се оттегли от събитието през 2020 година.

38-годишният Новак Джокович е пети в световната ранглиста на АТП. Той има 100 титли от турнирите на ниво АТP.

Финалите на ATP през 2025 година ще се проведат от 9 до 16 ноември в Торино (Италия). Преди Джокович Карлос Алкарас и Яник Синер също се класираха за събитието. Италианецът спечели турнира през 2024-а.