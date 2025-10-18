С гол в продължението "Барса" се спаси срещу слабак пред Ел Класико

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Барселона" се спаси от нов резил! Каталунците с 300 зора победиха "Жирона" 2:1 с гол в добавеното време. В герой за тима на Ханзи Флик се превърна резервата Роналд Араухо, който отбеляза победното попадение в третата минута на добавеното време.

Иначе Педри откри за "Барса" в 13-ата минута. 7 по-късно Аксел Витсел.

С победата "Барселона" събра 22 точки и излезе временно начело в класирането в испанския елит. Втори е "Реал" (Мадрид) с една по-малко, но с мач в пасив, като голямото дерби между двата тима - Ел Класико, предстои на 26 октомври.

Тимът на "Жирона" пък е предпоследен, 19-и в подреждането с едва 6 точки в актива си.