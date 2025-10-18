Нерви в "Макларън", Норис и Пиастри отново се удариха в САЩ. Вертапен взе спринта

Нервите в "Макларън" в последните стартове от сезона във Формула 1 вземат връх. Оскар Пиастри и Ландо Норис отново се сблъскаха, като този път отпаднаха в спринтовото състезание в Остин (САЩ). Така Макс Верстапен с "Ред Бул" взе почти безпроблемна победа и вече е само на 55 точки от Пиастри в генералното класиране.

Пиастри сгреши още в първия завой и предизвика сериозно меле, в което освен Норис участваха Нико Хюлкенберг и Фернандо Алонсо, като само Хюлкенберг успя да продължи.

Само за 19 обиколки два пъти излиза кола за сигурност на трасето. Втората бе заради удар на Ланс Строл в Естебан Окон.

Верстапен бе притиснат след първата кола за сигурност от Джордж Ръсел с "Мерцедес", но успя да се измъкне. Това бе третата му поредна победа в спринта в САЩ. На подиума се качи и Карлос Сайнц с "Уилямс". Четвърти и пети са пилотите на "Ферари" Луис Хамилтън и Шарл Льоклер. Шести е съотборникът на Сайнц Александър Албън. Последните точки отидоха при Юки Цунода с втория "Ред Бул", който потегли 18-и и Андреа Кими Антонели с втория "Мерцедес". Антонели стана осми заради наказание на Оливер Беарман за напускане на пистата.