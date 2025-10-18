ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Белгия удариха съдия с чаша, прекратиха мача

Футбол Снимка: Пиксбей

Мачът от белгийската професионална футболна лига между "Стандард" (Лиеж) и "Антверпен" беше прекратен, след като съдията беше ударен от чаша, хвърлена от трибуните, съобщава агенция АП.

Отборът на Стандард водеше с 1:0 в 88-ата минута на срещата в петък вечер, когато съдията Лотар Д'онд беше ударен от хвърлената чаша и реши да изпрати футболистите обратно в съблекалните.

В изявление от белгийската лига днес заявиха, че последните три минути от двубоя ще се играят в понеделник пред празни трибуни.

От "Лиеж" обявиха, че са идентифицирали мъжа, хвърлил чашата, а клубът ще започне процедура за забрана за посещаване на стадиона срещу него, както и иск за обезщетение. Съгласно правилата на местното първенство, "Стандард" ще бъде глобен с 50 000 евро.

От сезон 2023/2024 всеки мач от белгийската лига, спрян от съдиите, трябва да се възобнови при закрити врати, считано от минутата на прекъсването и с резултата, какъвто е бил в момента. Правилото бе въведено, за да се предотврати влиянието на зрителите върху резултата от мачовете, обясниха от лигата, предава БТА.

