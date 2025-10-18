ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вулканът Килауеа изригва зрелищно (Видео)

"Байерн" няма спирка, взе и голямото дерби в Германия за рекордна серия

Хари Кейн не спира да бележи през този сезон. СНИМКА: РОЙТЕРС

"Байерн" (Мюнхен) продължава да гази всичко по пътя си през сезона. Баварците взеха 2:1 голямото дерби в Германия - над "Борусия" (Дортмунд). Така от 11 мача през кампанията играчите на Венсан Компани имат само победи - 7 за първенство, 2 в Шампионската лига, една за купата  суперкупата.

По този начин мюнхенци изравниха рекорда на "Борусия" от 2015-ата година, когато тимът от Дортмунд тръгна с 11 поредни победи.

Иначе точни за баварците бяха Хари Кейн (22') и Майкъл Олисе (78'), а за гостите се разписа резервата Юлиан Брант (84'). 

"Байерн" е лидер с 21 точки. "Борусия" е четвърта позиция с 14.

