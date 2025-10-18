Бивш национал качи "Партизан" на върха в Сърбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Янис Карабельов вкара единственият гол при победата на клубния си "Партизан" срещу тима на "Бачка" (Топола) в срещата от 12-тия кръг на сръбския елит. Това бе и дебютно попадение за халфа с екипа на новия му тим.

Бившият национал, който премина в гранда, се разписа в 42-ата мин. Карабельов остана на терена през целия мач.

Успехът бе изключително ценен за "Партизан". След успеха отборът от Белград се качи на върха в Сърбия с точка пред вечния съперник "Цървена звезда". Шампионите обаче са с 2 мача по-малко.