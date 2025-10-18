ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вулканът Килауеа изригва зрелищно (Видео)

След 6 гола от Турция националът Митов с чиста мрежа в Шотландия

Димитър Митов Снимка: facebook.com/aberdeen.fc/

Националът Димитър Митов и неговият "Абърдийн" записаха втори пореден успех в Шотландия. Отборът на стража победи 1:0 "Сейнт Мирън".

Преди точно седмица Турция вкара 6 гола на Митов при загубата 1:6 на нашите от комшиите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Димитър Митов Снимка: facebook.com/aberdeen.fc/

