След 6 гола от Турция националът Митов с чиста мрежа в Шотландия

Националът Димитър Митов и неговият "Абърдийн" записаха втори пореден успех в Шотландия. Отборът на стража победи 1:0 "Сейнт Мирън".
Преди точно седмица Турция вкара 6 гола на Митов при загубата 1:6 на нашите от комшиите.
