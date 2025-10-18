Трио аут от "Черно море" за "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Треньорът на "Черно море" Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за домакинството на "Левски" утре.

Извън състава заради травми отпаднаха Димитър Тонев и Берк Бейхан, както и Уеслен Жуниор.

В групата на "моряците" за двубоя са Пламен Илиев, Кристиян Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Дончев, Николай Костадинов Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреяс Калкан, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Николай Златев, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Густаво Франса.

Срещата между "Черно море" и "Левски" е утре, 19 октомври, от 17:30 часа на стадион "Тича".

Преди този двубой "сините" са на първо място във временното класиране с 26 точки, а варненци заема петото с 22 пункта в актива си.