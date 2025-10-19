ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Маратонски сет отказа Джокович срещу Фриц

Матей Казийски среща в битка за първи български трофей в кариерата си "Левски"

Матей Казийски Снимка: nvl.bg

Навършилият наскоро 41 г. поне до момента най-добър български волейболист в историята Матей Казийски ще се опита днес да спечели първия и най-вероятно единствения си трофей на местно ниво.

Посрещачът, който играе успешно и като диагонал, ще излезе във втория си и последен мач за "Локомотив Авиа" срещу "Левски" във финала за суперкупата на България.

Матей възбуди много надежди за един сезон в мъжкия ни елит, предизвикващ голям интерес, но избра да отиде при Радостин Стойчев в турския "Халкбанк".

Двамата преди 13 г. се отказаха от националния отбор заради инж. Данчо Лазаров и управлението му.

Финалът между "сините", които спечелиха последните 2 издания на турнира, и "Локомотив Авиа" е днес от 19,30 ч в зала "Левски София".

Матей Казийски Снимка: nvl.bg

