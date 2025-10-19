Български талант от “Динамо” (Загреб) сред най-добрите в света

Капитанът на юношеския национален отбор до 17 години Калоян Божков попадна в списъка на “Гардиън” за 60-те най-талантливи футболисти в света, набор 2008 г.

От този сезон Калоян играе в школата на хърватския гранд “Динамо” (Загреб), след като през лятото стана шампион с “Локомотива” (Загреб) в юношеското първенство. Играе като дефанзивен полузащитник, но има доста сериозни заложби в атака.

Интересното е, че с него в списъка е и съотборникът му Леон Якирович, който е син на бившия халф на ЦСКА Сергей Якирович. Леон е централен защитник и вече дори дебютира при мъжете по времето, когато баща му бе наставник на “Динамо”. В момента Якирович-старши е наставник на английския “Хъл Сити” и минава за един от най-добрите млади треньори в Европа.

Името му вече се спряга за трансфер в голям европейски клуб, защото играе на няколко позиции, включително и в халфовата линия, и е по-добър с левия крак.

Леон още не е избрал за коя държава да играе, след като има право да е хърватин по майка и босненец по баща.

Списъкът на “Гардиън” се смята за доста престижен, но в крайна сметка доста малко от топталантите след това се реализират. Това се отнася и до българите, които попадат в него.

Последният българин в списъка бе халфът Никола Илиев, който бе в него през 2021 година, когато бе в примаверата на италианския гранд “Интер” (Милано) и се смяташе за уникален полузащитник.

През октомври 2023 година обаче се прибра под наем във ФК ЦСКА 1948, но след това той отборът се отказа от него. След това се завърна обратно в “Ботев” (Пловдив) и доста време бе резерва. Продължава да е в младежкия национален отбор, но вече не се говори за чужбина. (24часа)

