Маратонски сет отказа Джокович срещу Фриц

Сърбинът Новак Джокович се отказа в мача за третото място на демонстративния турнир по тенис "Шестимата крале" в Рияд (Саудитска Арабия).
Така третата позиция бе спечелена от американеца Тейлър Фриц, който спечели изтощителния първия сет в двубоя със 7:6 (4) за 1 час и 21 минути игра.
Сетът премина без пробиви, а при 5:4 в полза на Джокович Фриц отрази четири точки за пробив и изравни за 5:5.
В следващия гейм сърбинът на свой ред отрази шест точки за пробив и поведе с 6:5, преди да се стигне до тайбрек.