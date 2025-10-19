Маратонски сет отказа Джокович срещу Фриц

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сърбинът Новак Джокович се отказа в мача за третото място на демонстративния турнир по тенис "Шестимата крале" в Рияд (Саудитска Арабия).

Така третата позиция бе спечелена от американеца Тейлър Фриц, който спечели изтощителния първия сет в двубоя със 7:6 (4) за 1 час и 21 минути игра.

Сетът премина без пробиви, а при 5:4 в полза на Джокович Фриц отрази четири точки за пробив и изравни за 5:5.

В следващия гейм сърбинът на свой ред отрази шест точки за пробив и поведе с 6:5, преди да се стигне до тайбрек.