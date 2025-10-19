Казийски: Не мога да кажа дали ще се върна в България през пролетта

Най-успешният волейболист в историята до момента Матей Казийски се завърна в България, макар и за кратко, и игра за "Локомотив Авиа" в турнира за Суперкупата на България при победата над "Нефтохимик" в полуфинала, а днес е финалът с носителя на трофей "Левски" в неговата зала.

"Мисля, че бяхме спокойни през целия мач, доминирахме и бяхме спокойни през целия мач за победата. Може би съперникът ни не влезе добре в мача и това изигра роля за крайния резултат.

Невероятно бе колко бързо се напаснахме в отбора, като се има предвид, че аз съм в Локомотив само от две седмици, дори по-малко. Търсят ме съотборниците ми, не толкова за кариерата ми, колкото за подсказки в частни ситуации. Сигурен съм, че и без мен ще се справят добре и ще играет все така борбено. Може би ще потърсят и друг чужденец", каза Казийски.

На въпрос дали съжалява, че няма да остане в Локомотив през сезона, той отговори: "И да, и не. Така се получи. Не мога да кажа дали ще се върна в България през пролетта".

"Срещу Левски ще е много по-трудно, не само защото са Левски и са домакин, а и защото е финал", завърши Матей.