ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел идентифицира тялото на 11-ия заложник, пред...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21530856 www.24chasa.bg

Интер оглави класирането в италианската футболна Серия "А" след победа срещу Рома

1044
Снимка: Интер

Анж-Йоан Бони отбеляза единственото попадение и Интер спечели с 1:0 срещу Рома в мач от седмия кръг на италианското първенство по футбол, с което "черно-сините" завързаха допълнително битката за първото място. Те се изравниха по точки с Наполи и Рома, но поведоха по голова разлика.

По-рано през деня Наполи загуби с 0:1 срещу Торино и допусна второ поражение от началото на сезона, предава БТА.

Интер и Рома направиха равностоен мач, но гостите от Милано вкараха рано и задържаха преднината си до края. Бони се възползва от подаване на Николо Барела и се разписа още в шестата минута на срещата, а столичани не успяха да върнат попадението. Най-близо до това бяха Пауло Дибала и Артьом Довбик, но топката така и не попадна в мрежата на Интер.

"Щастлив съм, когато вкарвам. Изиграхме силен мач като отбор и показахме дух, за да вземем важните три точки. Всичко това стана благодарение на съотборниците ми. Уча се от тях, работя здраво и се опитвам да дам моя принос за успехите", каза Бони след края на срещата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)