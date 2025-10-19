ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел идентифицира тялото на 11-ия заложник, пред...

Атлетико Мадрид записа минимална победа срещу Осасуна

Отборът на Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид се изкачи на четвърто място в класирането на испанското първенство по футбол, след като спечели с 1:0 като домакин срещу Осасуна в мач от деветия кръг на ЛаЛига. Столичани са с 16 точки, а лидерът Барселона е начело с 22.

Нападателят Тиаго Алмада отбеляза единственото попадение в 69-ата минута, когато се възползва от асистенция на Джулиано Симеоне на празна мрежа. За аржентинеца това бе първо попадение от четири мача за Атлетико от началото на сезона.

Осасуна уцели два пъти вратата на домакините си, но не успя да върне гола. Отборът от Памплона е 12-и в класирането с десет точки от девет мача.

