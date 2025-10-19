Синът на Ел Пистолеро става младежки национал на България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Синът на бившия нападател на ЦСКА – Хосе Гарсес - Симао, е гласен за младежкия национален отбор на България, информира панамският журналист Алваро Мартинес.

Според наличната информация младокът е следен от селекционера Тодор Янчев. Заменилият на поста Александър Димитров иска да викне Симао Гарсес на лагер преди предстоящите мачове с Шотландия и Гибралтар.

Симао Гарсес е роден в България в периода на баща си у нас, има роден паспорт и няма проблем да играе с националната фланелка, стига да е съгласен на подобен ход.

18-годишният Симао е определян за една от перлите в школата на панамския "Сан Франциско". Представителният тим се движи втори във временното класиране на Панама, но има равен брой точки с първия и третия.

¡¡¡CUIDADO NOS ROBAN EL MANDADO!!! 😡💣



Simao Garcés, hijo de José Luis Garcés, estaría en el radar de las juveniles de Bulgaria 🇧🇬... Simao nació en Bulgaria cuando el 'Pistolero' jugaba CSKA Sofía en 2007 y actualmente es una de las joyas del San Francisco de La Chorrera. pic.twitter.com/eAx9eN6GOf — Álvaro Martínez (@duroalhueso) October 17, 2025

Младокът Симао си има и прякор в Сан Франциско - "Българина".

Хосе Гарсес, известен като Ел Пистолеро, премина в ЦСКА през юли 2007 г. Той дебютира с гол във вратата на "Беласица", но не успя да се утвърди в „червените" редици. Гарсес бе част от последната титла на ЦСКА през сезон 2007/08, но тогава голмайстор за тима на Стойчо Младенов бе бразилецът Ней.

Гарсес-старши е с над 30 мача за националния отбор на Панама.