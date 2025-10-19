Синът на Ел Пистолеро става младежки национал на България

Синът на бившия нападател на ЦСКА – Хосе Гарсес - Симао, е гласен за младежкия национален отбор на България, информира панамският журналист Алваро Мартинес.
Според наличната информация младокът е следен от селекционера Тодор Янчев. Заменилият на поста Александър Димитров иска да викне Симао Гарсес на лагер преди предстоящите мачове с Шотландия и Гибралтар.
Симао Гарсес е роден в България в периода на баща си у нас, има роден паспорт и няма проблем да играе с националната фланелка, стига да е съгласен на подобен ход.
18-годишният Симао е определян за една от перлите в школата на панамския "Сан Франциско". Представителният тим се движи втори във временното класиране на Панама, но има равен брой точки с първия и третия.
Младокът Симао си има и прякор в Сан Франциско - "Българина".
Хосе Гарсес, известен като Ел Пистолеро, премина в ЦСКА през юли 2007 г. Той дебютира с гол във вратата на "Беласица", но не успя да се утвърди в „червените" редици. Гарсес бе част от последната титла на ЦСКА през сезон 2007/08, но тогава голмайстор за тима на Стойчо Младенов бе бразилецът Ней.
Гарсес-старши е с над 30 мача за националния отбор на Панама.