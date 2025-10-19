Лейла Фернандес спечели пета титла с победа на финала на тенис турнира Осака

Лейла Фернандес спечели пета титла в професионалната си тенис кариера, след като надви тийнейджърката Тереза Валентова с 6:0, 5:7, 6:3 на финала на турнира за жени в Осака. Надпреварата в Япония е на твърд корт, с награден фонд 275 хиляди долара и от ранг УТА 250.

С титлата в Осака, Фернандес ще се изкачи с пет места в световната ранглиста и от понеделник ще бъде 22-а. 18-годишната Валентова пък прави огромен скок с 20 позиции и ще стигне до рекордното в младата й кариера 58-о място, предаде БТА.

"На първо място искам да поздравя Тереза. Тя игра страхотно и направи впечатляваща седмица не само за нея, а и за треньора и семейството й. Сигурна съм, че ще я виждам на още много финали. Искам да благодаря и на баща ми, който е мой личен треньор и спаринг партньор. Изстрада последния месец с мен, даже последната година. Без него нямаше да бъда тук", каза тя.

Фернандес направи ударно начало и взе първия сет на нула, но младата чехкиня бе преобразена за втората част. Тя достигна до три пробива и форсира решаващ сет, в който Фернандес доминира с опита си. При 2:1 тя стигна до точка за пробив с бекхенд по диагонала и след това реализира брейка с нов печеливш удар. В крайна сметка канадката стигна до победата след два часа и 15 минути на корта.