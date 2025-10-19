ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Южна Корея е по-близо до сделка със САЩ за митата

Малена Замфирова с виртуалната световна купа

Голямата ни звезда при жените в сноуборда Малена Замфирова получи поредното страхотно международно признание. Феновете на алпийския сноуборд от цял свят гласуваха за българката и тя спечели виртуалната Световна купа на FIS Snowboarding в Instagram. В големия финал любителите на този атрактивен спорт дадоха своя глас за Малена, а втора остана легендарната Рамона Хофмайстер. През септември в българския финал на виртуалната Световна купа при мъжете феновете избраха първи да е Радослав Янков, а втори Тервел Замфиров.

При жените сега на трето място е двукратната олимпийска шампионка в алпийския сноуборд Естер Ледецка (Чехия), която надви в малкия финал Жасмин Корати (Италия).

В началото на месеца Малена Замфирова триумфира в 10-тото зимно издание на наградата „Пьотр Нуровски" на Европейските олимпийски комитети (ЕОК).

