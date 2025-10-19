ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Южна Корея е по-близо до сделка със САЩ за митата

Стотина се простиха с легендата на българския футбол Иван Зафиров

Синовете на Иван Зафиров - Адалберт и Мартин получават съболезнования. Снимка: Снимки: Йордан Симеонов

Стотина ветерани и малцина привърженици се простиха с легендата на ЦСКА Иван Зафиров. Дойдоха и доста бивши футболисти на останалите столични клубове като инж. Илия Чалев, легенда на столичния "Академик".

Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков и техническия Михаил Александров бяха сред първите на поклонението. Дойдоха и предшествениците им Филип Филипов и Стоян Орманджиев. Появиха се легендарният вратар Георги Великов, Радослав Здравков, Георги Илиев-Майкъла, Емил Бучински, Петър Витанов, Методи Томанов и много други. Дойде и авторът на митичния гол срещу "Аякс" и съотборник на Копата Стефан Михайлов, бившият президент на "червените" Калпакчиев. БФС изпрати венец и бе представен от директора на турнирите Валентин Чакъров. Дойде и синът на легендата на "Левски" Иван Вуцов - Руслан. 

Иван Зафиров бе 9-кратен шампион на България и сребърен медалист от олимпиада. Той бе основателят на първия в историята на ЦСКА клан. След него мачове за "червените" записаха синовете му Адалберт и Мартин, както и внукът му.

Погребението е в понеделник в тесен семеен кръг на гробището в "Бакърена фабрика".

Синовете на Иван Зафиров - Адалберт и Мартин получават съболезнования.
Михаил Александров и Радослав Златков чакат на опашката.
Методи Томанов разговаря с Валентин Чакъров и Руслан Вуцов.
Филип Филипов и Стоян Орманджиев
Радослвв Здравков и Емил Бучински
Георги Велинов - Джони
Алесандър Станков
