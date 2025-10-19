ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националите до 15 г. победиха и Словакия на турнира в София

1376
Снимка: БФС

България до 15 г. записа втори пореден успех в приятелския турнир на УЕФА след 2:0 над Словакия. Надпреварата среща нашите с отборите на Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври.

Селекцията на Петър Карачоров показа отново силна игра, като създаде множество положения за гол, а попаденията за успеха паднаха през първата част на срещата.

В откриващия за надпреварата мач „лъвчетата" спечелиха с 4:2 след дузпи срещу Литва, след като в редовното време мачът завърши 3:3.

В сряда България среща Полша.

Снимка: БФС

