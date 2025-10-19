Калояна Налбантова шампионка в Прага

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Калояна Налбантова стана шампионка на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите International Challenge в чешката столица Прага.

Четвъртата поставена в схемата българка се наложи на финала над номер 3 Амалия Шулц (Дания) с 21:14, 12:21, 21:16 за 43 минути на корта.

Налбантова спечели лесно първия гейм, но загуби втората част. В решителния трети гейм тя направи серия от шест поредни точки и стигна до крайния успех.

Възпитаничката на Стилиян Макарски взе златото с пет поредни успеха в надпреварата.

19-годишната националка завоюва втора титла в кариерата си от сериите International Challenge след Льовен (Белгия) на 13 септември.