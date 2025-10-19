Араби искат чрез Бекъм да купят "Юнайтед"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият английски национал Дейвид Бекъм е бил поканен да подкрепи оферта за купуване на "Манчестър Юнайтед", съобщават на Острова.

Според слуховете става дума за консорциум от Обединените арабски емирства, който се готви да направи оферта за мажоритарния дял на семейство Глейзър, което е мажоритарен собственик на клуба.

Групировката иска Бекъм, който е бивша звезда на "Юнайтед", да бъде посланик на офертата.

Той критикува Глейзър, призовавайки американците да продадат акциите си през 2023 г. и разкривайки, че би бил отворен за бъдещо участие в клуба.

Ineos Group на сър Джим Ратклиф пое контрола над футболните операции, след като закупи дял от 27,7% през февруари 2024-а, който оттогава се е увеличил до близо 29%.