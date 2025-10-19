Почивка за Везенков при победа на "Олимпиакос" в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Без българската си звезда Александър Везенков, който бе оставен да почива, "Олимпиакос" победи "Панионис" с 81:66 като домакин в двубой от третия кръг на гръцкото баскетболно първенство.

Преди срещата на нашия национал бе връчен приза за Най-полезен играч на петия кръг в Евролигата.

Успехът беше трети пореден за "Олимпиакос", който оглавява временното класиране, а "Панионис" е на дъното в подреждането с три поредни поражения.

За Везенков и съотборниците му предстои гостуване на германския "Байерн" в Евролигата на 24 октомври.