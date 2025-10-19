ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1:0 и мъка за ЦСКА в Добрич

Христо Янев се чуди точно какво играят футболистите му в Добрич. Със сигурност не беше футбол. Снимка: Орлин Цанев

ЦСКА продължава с мъките, но все пак записа втора победа за сезона с 1:0 над "Добруджа" в Добрич. Това бе първи успех за Христо Янев, както и първи като гост на "червените". Столичани станаха и последният тим в т.нар. роден елит, който стига до две победи.

"Червените" не показаха с нищо, че е работено две седмици по време на паузата в първенството. Голът падна след единствената грешка на домакините в 17-ата минута, когато Джеймс Ето'о изведе по левия фланг Йоанис Питас и той вкара. От този момент нататък се върна хаоса в играта, типичен за ЦСКА във всеки мач и при всеки треньор този сезон. До края на двубоя "червените" стигнаха само до един точен удар и то от крайния защитник Анжело Мартино. Така и не се разбра защо е на терена централния нападател Леандро Годой, който така и не се докосна до топката за времето, което бе на терена. Но въпреки това се предължава с идеята Годой и Питас да са заедно на терена, като кипърецът е на фланга.

Домакините се стегнаха през второто полувреме и тотално надиграха съперника си, като единствено Фьодор Лапоухов спаси "червените".

Христо Янев се чуди точно какво играят футболистите му в Добрич. Със сигурност не беше футбол.
