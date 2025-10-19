Димитър Каров стана четвъртият българин във волейболната Зала на славата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендата Димитър Каров бе приет в Международната зала на славата на волейбола. Това стана тази нощ в американския град Холиоук, щата Масачузетс — люлката на волейболната игра, информираха от федерацията.

"Церемонията, превърнала се в емоционално тържество на признанието и уважението, бе уважена от множество представители на световната волейболна общност, а от българска страна присъства и президентът на БФВ Любомир Ганев.

Роден през 1943 година, Каров остава във волейболната игра като символ на техниката и интелекта на игрището. Без физическите характеристики на типичния разпределител в наши дни, той завладяваше игрището с бърза мисъл, нестандартни решения и изключително чувство за ритъм в играта.

Като състезател на ЦСКА, Каров печели пет шампионски титли и три купи на страната. През 1969 година бележи върхов момент – става носител на Купата на европейските шампиони (КЕШ).

Но най-силният отпечатък Димитър Каров оставя с екипа на националния отбор на България. Той е неизменна част от формацията, която представлява страната ни на три поредни Олимпийски игри – Токио 1964, Мексико 1968 и Мюнхен 1972.

Неговата фигура е тясно свързана и с едно от най-паметните постижения на българския волейбол – сребърния медал от Световното първенство през 1970 г. в София. На този турнир, играещ буквално у дома, Каров бе не само разпределител, но и сърцето на отбора.

Заедно с Димитър Каров, като част от клас 2025 бяха приети още някои от най-уважаваните фигури в световния волейбол:

Иван Милкович (Сърбия) – една от емблемите на съвременната европейска школа

Франческа Пичинини (Италия) – лице на италианския женски волейбол

Роса Гарсия Ривас (Перу), Лаура Лудвиг (Германия), Кент Стифънс (САЩ), Юрген Вагнер (Германия), Бари Каузнер (Австралия) и Гийермо „Вили" Паредес (Аржентина)

Церемонията в Холиоук не бе случайна. Именно този град е признат за родното място на волейболната игра, създадена през 1895 г. от Уилям Г. Морган.

През 2025 г. волейболът отбелязва 150-годишен юбилей, а от Международната зала на славата организираха поредица от събития, с които да почетат миналото и да вдъхновят бъдещето на спорта. Приемът на новите членове бе централна част от този празник.

„Това е завършекът на моята спортна кариера. Огромна чест е да бъда част от това елитно общество. Това признание е върхът на всичко, което съм дал и получил от волейбола", каза Каров, цитиран на сайта на федерацията.

България вече има четирима „безсмъртни" в Залата на волейболната слава – към имената на Димитър Златанов, Васил Симов и Борис Гюдеров официално се присъедини и Димитър Каров.

„Това е един прекрасен, сантиментален и щастлив момент... Завършекът на моята спортна кариера. Огромно щастие е да бъда приет редом до най-добрите, най-титулованите спортисти в света", каза още българинът.