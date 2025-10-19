ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев от колегите си разбр...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21533691 www.24chasa.bg

Зографски 20-и в класирането преди последния кръг от лятната световна купа в ски скока

796
Владимир Зографски Снимка: БФСки

Владимир Зографски се нареди на 14-а позиция във втория старт в Хинценбах (Австрия) от предпоследния кръг за сезона на лятната верига Гран при по ски скокове.

Зографски събра получи 220.1 точки след опити от 86.5 и 88.0 метра на малката шанца. В първото състезание в Хинценбах в събота българинът зае 13-о място.

Австриецът Ян Хьорл спечели състезанието с 241.5 точки (93.0 и 89.5 метра)

В генералното класиране на лятната Гран при след 10 от 11 състезания начело излезе германецът с Филип Раймунд с 410 точки. Сакутаро Кобаяши (Япония) заема втора позиция с 368, а трети е Никлас Бахлингер (Австрия) с 362 точки. Зографски се намира на 20-о място със 127 точки.

Финалите на веригата предстоят на 25 октомври на голямата шанца в Клингентал (Германия).

Преди 2 г. Зографски спечели лятната Гран при.

Владимир Зографски Снимка: БФСки

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)