Треньорът на ЦСКА Христо Янев: В момчетата се чете нерешителност, това трябва да променим

“От колегите ми разбрах, че това е втори успех за тима”.

Това каза треньорът на ЦСКА Христо Янев след успеха 1:0 над последния в елита "Добруджа".

Иначе за последно ЦСКА би извън София през май, когато разби 4:0 “Ботев” в Пловдив.

“Предпочитам да постигнем 10 такива трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме. Трябва да променим мисленето на футболистите. Качествата, които имаме, трябва да ги защитаваме с работата през седмицата”, коментира още Христо Янев.

Цел номер 1 пред наставника е да превърне съблекалнята в отбор, който бие всичко наред. “Всеки футболист разполага с качества, ние трябва да извлечем най-доброто от тях. В момчетата се чете нерешителност, която трябва да променим”, завърши Янев.

Героят за ЦСКА - Йоанис Питас, не даде отговор защо отборът му тръгва силно през първото полувреме, но след паузата дърпа ръчната.

“Знаем, че ЦСКА не е в най-добрата позиция. Затова тази победа е много важна за нас, да върнем увереността си и да се върнем на върха, където е мястото на ЦСКА”, каза кипърският голаджия на “армейците”.

Следващият мач за “червените” е домакинство на “Берое”.