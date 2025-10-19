Карлос Насар: Нямам намерение да водя политически войни, искам да се състезавам за родината

Фамилията ми Насар на български означава шампион, разказа Карлос

"Аз нямам намерение да водя политически войни. Моята политика е спорта и аз гледам да си стоя в нея. Искам най-доброто за моята кариера и за спорта ми. Искам да се състезавам за родината ми, да си вдигам българското знаме". Това каза световният шампион Карлос Насар в предаването "На фокус" по Нова тв.

"Определено успях да се порадвам на световната титла, тъй като съм положил доста труд за нея, а тогава наградата е много сладка", категоричен бе той.

Насар каза, че не се е изненадал на реакцията на хората на снимката с Делян Пеевски.

"Много добре знам как някои хора по принцип не си ме харесват. Натиск към мен няма. Имам тежест на гърба си от това, че моята федерация дълго време не може да стигне до разбирателство. Все по-трудно става да работя с нея. Делян Пеевски е единственият спонсор на нашата федерация. Срещата беше поискана от него. Целият разговор беше за това, че Стефан Ботев искаше да си сложи едно наметало с успехи, към които нямаше никакъв принос", обясни той.

Той каза, че не вижда смисъл да се бори, ако не е желан във федерацията.

"Болно ми е, защото каквито и предателства да ми са се случвали, винаги съм се гордял със страната ми и съм искал да остана тук", каза щангистът.

"Правя всичко възможно да остана тук. Ако успеем да стигнем до споразумение, добре. Ако не, аз имам цели и мечти, които не смятам да изпускам", заяви той.

Той уточни, че като част отклуб, който членува към федерацията, той фактически е неин член.

"Фамилията ми Насар на български означава шампион", обясни Карлос.

"Майка ми е голям специалист, откакто започнах да вдигам щанги. Постоянно ми пише кой се отказал на първенството, кой колко е вдигнал в другата група. Много информация ми спуска и доста се интересува", разказа той.

"Като взех аз да изпускам и българите в залата бяха много напрегнати. Иранците ме разклатиха на изхвърлянето. Като излязох за 219 кг цялата зала трепереше", спомня си щангистът.