След 1232 дни “Левски” с успех като гост на “Черно море” и продължава да мечтае за титла

Симеон Демирев

Сангаре изравни резултата след груба грешка в отбраната на “Черно море” след корнер. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Мустафа Сангаре махна маската и вкара 2 гола

1232 дни по-късно “Левски” си тръгна с победа при визита на “Черно море”. Устремилият се към бутане на 14-годишната хегемония на “Лудогорец” столичен тим обърна на “Тича” - 3:1.

В герой за “Левски” се превърна нападателят Мустафа Сангаре. Таранът на “сините” за първи път, откакто пристигна в България, излезе без маска на лицето си и вкара 2 гола в рамките на 10 мин през втората част. Сангаре бе точен в 55-ата и 65-ата мин. Резервата Рупанов оформи крайния резултат в последната минута.

Иначе “Черно море” откри резултата чрез Селсо Сидни в 22-ата мин.

Треньорът на варненци Илиан Илиев бе единственият, който имаше 2 победи срещу предводителя на “сините” Хулио Веласкес. Но всяка една серия има начало и край. И специалистът от Саламанка се превърна в първия от повече от 3 години, който начело на столичани си тръгва с успех от Варна. За последно “Левски” взе три точки на “Тича” на 6 май 2022 г. Тогава “сините” спечелиха 1:0 с гол на Цунами, който сега изведе столичани с капитанската лента.

За “Черно море” пък поражението е едва второ през календарната година у дома.

Иначе “сините” изиграха 2 коренно различни полувремена. През първата част варненци тотално смазаха съперника и имаха цели 8 удара към вратата на Светослав Вуцов. Във втората част обаче “Левски” доминира, най-вече след хода на Веласкес да прати Радослав Кирилов на бека, а в игра да влезе още един нападател - Борислав Рупанов.

С победата насред Варна “Левски” даде още по-сериозна заявка за титлата през този сезон. Столичани се възползваха по най-добрия начин от новата грешна стъпка на “Лудогорец” - 1:1 със “Спартак” (Варна), и дръпнаха на върха. “Левски” има 29 точки, с 6 повече от разградчани. Хегемонът обаче е с мач по-малко.

