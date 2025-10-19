ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

410-каратов диамант по чудо не бил задигнат от Лув...

"Юнайтед" нанесе шамар на "Ливърпул", кризата в шампионите все по-голяма

СНИМКА: РОЙТЕРС

"Манчестър Юнайтед" взе голямото дерби на Англия. "Червените дяволи" победиха 2:1 "Ливърпул" на "Анфийлд". За последно "Юнайтед" спечели навън срещу големия си съперник преди 9 г. 

Брайън Мбемо откри резултата 62 секунди след началото на двубоя. Коди Гакпо изравни в 78-ата минута, но шест минути по-късно Хари Магуайър се разписа.

По този начин шампионите, водени от Арне Слот, записаха четвърта поредна загуба във всички турнири. "Червените" вече се намират на четвърто място в класирането с 15 точки, с 4 по-малко от лидера "Арсенал". "Ман Юнайтед" пък е девети.

СНИМКА: РОЙТЕРС

