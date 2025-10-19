Веласкес не спира да хвали "Левски": Горд съм, много съм горд от отбора

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес обяви за пореден път, че е горд с отбора си след страхотния обрат на „Тича" от 0:1 до 3:1 за „сините".

„Считам, че направихме мач, в който показахме нашата игра във възходяща линия в течение на срещата. Костваше ни доста да се адаптираме през първата част и това, което се искаше от нас. В крайна сметка на този терен и във връзка с профила на противниковия отбор всичко се случва бързо – бърза смяна на притежанието на топката. Трябваше ни доста време да намерим правилните пространства. Ако не си подреден в атака трябва да се защитаваш добре. Въпреки всичко можеше да се оттеглим с по-добър резултат на почивката след чистите положения на Майкон и Сула, но като цяло не стояхме добре. Второто полувреме изцяло превъзхождахме съперника. Добре разбрахме какво трябва да направим, за да дадем адекватен отговор на това, което се иска от нас. В основни линии търсихме по-бързи решения по фланга, искахме да имаме ситуации с преимущество и да търсим ситуации на комбинация между бек и крило и с двама ясно изразени нападатели в лицето на Сангаре и Рупанов. Така ангажирахме противниковите централни защитници, което от своя страна позволи нашите халфове да се включват по-добре от задна позиция. Трябваше да сме малко по-проактивни в миговете без топка и да се намесваме по-адекватно при дългите изритани от тях топка. Заради всичко казано дотук смея да твърдя, че съм много доволен от този мач. За начина, по който отговорихме на противника на труден терен, показахме зрялост и характер. Показахме способност да се адаптираме, всички успяха да го направят. Още един ден, в който искам да кажа нещо, което сте чували и друг път от мен – горд съм от моя отбор, защото винаги подхождат отговорно към всички наши изисквания. Нещо изключително важно, което ни помогна да обърнем мача и това е невероятната подкрепа на нашата публика. Благодаря им от цялото си сърце", започна дългия си анализ на мача Веласкес.

„Всички отбори в първенството – „Добруджа", „Черно море", „Лудогорец", всички са еднакви за нас. Гледаме себе си – мач за мач, ден за ден, стъпили здраво на земята. Трябва да сме уважителни към съперника, ако си мислим нещо друго, ще се объркаме тотално. Всеки друг подход ще е грешен. Не съм чул или видял нещо за спречкване на мои играчи с публиката на домакините. Както казах и предишния път пред вас имам пълно доверие на Светльо Вуцов. Той, както и другите двама вратари, както и треньорът на вратарите Божидар Митрев вършат страхотна работа", продължи Веласкес.

„Ключът към обрата се крие в начина, по който играха футболистите. Търсихме да променим начина на игра, динамиката, защото не беше от тези мачове, в които можем да държим топката с много подавания в центъра, а това, което потърсихме не само с Ради Кирилов, а и с Майкон и крилата пред тях, беше да създадем числено преимущество по фланговете, а оттам и положения. Това, което беше важното бе да ангажираме техните централни защитници с нашите двама централни нападатели", завърши Веласкес.