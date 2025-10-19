ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

410-каратов диамант по чудо не бил задигнат от Лув...

Илиан Илиев: "Левски" ни вкара от две статични положения и центрирания

Илиан Илиев СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

"Допуснахме попадения от две статични положения и центрирания, при положение че имаме доста високи играчи". 

Така треньорът на "Черно море" Илиан Илиев коментира поражението 1:3 от "Левски".

"През първото полувреме бяхме по-добрият отбор. Ако бяхме вкарали втори гол, трудно щяхме да загубим. Дали ние дадохме инициативата или Левски си я взеха – може би второто. Вероятно това беше най-добрият ни мач от гледна точка на футболни аргументи, и то срещу силен съперник. Но на такова ниво грешките се отразяват в резултата", добави треньорът на варненци.

„Може би трябваше да изиграем мача по-умно. Тръгнахме да играем атака за атака и ни обърнаха. След това имахме две ситуации, в които можехме да изравним, но Левски затвори мача с втори гол след корнер. Нищо не можем да направим. Важно е да знаем, че имаме офанзивен план, но трябва и концентрация при статичните положения, защото Левски има доста високи футболисти. Като самочувствие може, но резултатът не е добър. Трябва да коригираме грешките, които допуснахме", завърши Илиев.

